Самара снова стала лидером региона по заболеваемости коронавирусом

На втором месте по заболеваемости - Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области нашли больше всего заболевших коронавирусом за минувшие сутки.

По данным на 26 сентября в регионе нашли еще 111 инфицированных, а их общее число достигло 11 331 человека.

Лидером по числу новых зараженных вновь стала областная столица. В Самаре диагноз подтвердился у 50 человек. На втором месте по суточной заболеваемости оказался Тольятти с 13 новыми заболевшими, на третьем — Сызрань, где прибавилось 9 новых пациентов с COVID-19.

- Еще 6 человек с новой инфекцией обнаружили в Красноярском районе, по пять человек — в Кинеле и Кинель-Черкасском районе, трое - в Большечерниговском районе, по два новых заболевших нашли в Жигулевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, Похвистнево, в Волжском и Пестравском районах. По одному пациенту с коронавирусом прибавилось в Кинельском, Клявлинском, Красноармейском, Нефтегорском, Сергиевском, Ставропольском, Хворостянском и Шигонском районах, - сообщили в оперштабе.

16 человек контактировали с ранее заболевшими. Такие нашлись в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Кинельском, Красноярском, Нефтегорском и Сергиевском районах. У большинство новых зараженных - 76 человек — COVID-19 был выявлен при обследовании по диагнозу внебольничная пневмония, ОРВИ. 19 человек узнали о том, что заболели при профилактическом обследовании.

Всего в регионе зафиксировано 11331 случаев коронавируса.