Тарифы на вывоз мусора для медицинских учреждений в Самаре оказались завышены в 12 раз

Клиникам выставили завышенные тарифы на вывоз ТКО Фото: Ахив "КП"

Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «ЭкоСТройРесурс» завысил тарифы на вывоз мусора для самарских медицинских учреждений в 12 раз. К такому выводу пришли в УФАС. Это решение поддержал и Арбитражный суд Самарской области.

- «ЭкоСтройРесурс» при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО для медицинских клиник в качестве расчетных единиц использовало количество посетителей медицинской организации за весь год в целом, предшествующий году оказания коммунальной услуги, что не соответствует требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг, и ущемляет интересы указанной группы потребителей, - отмечается на сайте регионального управления ФАС.

По мнению антимонопольщиков, при расчете платы за услугу в этом случае надо было использовать данные о количестве посетителей за месяц. Таким образом, тарифы оказались завышены в 12 раз.

Самарское УФАС России выдало ООО «ЭкоСтройРесурс» предписание об устранении нарушений. Областной арбитражный суд подтвердил правомерность этих мер.