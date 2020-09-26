На своем примере: губернатор Дмитрий Азаров признался, что готов сделать прививку от COVID-19

В регион уже привезли первую партию вакцины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров готов сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СитиТрафик». В своей готовности к вакцинации от COVID-19 глава региона признался в минувшую пятницу, 25 сентября, после первого заседания новой Думы Самары.

Дмитрий Азаров отметил, что готов сделать прививку вне зависимости от чьего-либо опыта. К примеру, прививки от коронавируса ранее сделал новый глава Хабаровского края, экс-депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев.

К слову, первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции уже поступила в Самарскую область. Это произошло на прошлой неделе.