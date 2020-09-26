В Самаре горел ангар с материалами для пластиковых окон

Пожар тушили около часа Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В субботу, 26 сентября, в Самаре произошел крупный пожар в промзоне. На Заводском шоссе загорелось административное здание. Сигнал поступил на пульт дежурного Центра управление кризисных ситуаций в 10 часов 15 минут.

По прибытии пожарные увидели, что горит металлический ангар.

По данным главного управления МЧС России по Самарской области в горящем здании находились оборудование и материалы для производства пластиковых окон. К моменту приезда подразделений МЧС, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

- Для тушения пожара привлекались 86 человек и 30 ед. техники, от МЧС России 59 человек и 19 ед. техники, - сообщили в региональном управлении МЧС.

С огнем удалось справиться в течение часа. Пожар был ликвидирован в 11.10. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты будут разбираться в причинах пожара.