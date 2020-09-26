В Самаре на улице Ленинградской начали собирать панно из старых почтовых ящиков

Для украшения стены собрали более сотни старых почтовых ящиков Фото: соцсети

Стена здания на улице Ленинградской напротив Почтамта начала приобретать новые черты. В субботу, 26 сентября ее начали украшать старыми почтовыми ящиками.

Такова задумка самарского художника Андрея Сяйлева. Этот творческий проект он реализует совместно с активистами фестиваля «Том Сойер Фест» и волонтерами.

Сначала всех, кто желает принять участие в нем, попросили принести старые почтовые ящики. Чтобы можно было полностью украсить ими стену, их нужно было не меньше сотни. Самарцы оказались очень активны.

- Ящиков собрали даже больше чем хотели. Теперь нам нужна помощь в их установке, - обратился к горожанам создатель фестиваля «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков.

Помощников ждут 27 сентяюря с 12 до 18 напротив Почтамта. Рады будут всем, особенно тем, кто придет со своим инструментом — сверлами-тройками. Организаторы отмечают, что работа найдется для каждого.