В Самаре на улице Мяги 75-летняя пенсионерка попала под колеса мотоцикла

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 25 сентября, в Самаре на улице Мяги произошло ДТП. Вечером в 17.20 возле дома №13 51-летний мотоциклист сбил пенсионерку.

Мужчина двигался на мотоцикле Сузуки VZ1500 18 по ул. Мяги со стороны ул. Мориса Тореза в направлении Партизанской.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, мужчина не сбросил скорость до безопасной даже когда увидел, что на его пути появился пешеход. В результате под колеса его мотоцикла попала 75-летняя женщина. На место прибыла скорая помощь и доставила женщину в больницу. Пенсионерку госпитализировали с травмами.

Водитель тоже пострадал, но не так сильно. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

В подробностях аварии разбираются полицейские.