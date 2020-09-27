В Самаре установится бабье лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики рассказали, с какой погоды начнется рабочая неделя. Точный прогноз и том, какая будет погода в Самаре на последнюю неделю сентября 2020 появился на сайте Приволжского УГМС. Синоптики обещают, что в городе на некоторое время установится бабье лето. Погода будет теплой - до 20 градусов, солнечной, ветер подует юго-восточный. Но в ночные часы продолжает холодать.

- В эти дни погоду Самарской области будет формировать Азорский антициклон, накрывший своим куполом огромное пространство от Русской равнины до Западной Сибири, - рассказывает синоптик Приволжского УГМС Галина Овечкина.

Классическое бабье лето с теплыми деньками и холодными ночами точно продлится еще неделю, поэтому им стоит насладиться полноценно. Несмотря на то, что неделя рабочая, можно планировать интересные вечерние прогулки в парках и на набережной, наблюдать за путешествующими паутинками и запасаться витамином D на долгую зиму.