Под Самарой легковушка влетела под грузовик с косметикой

Легковушка залетела под грузовик

Странная авария произошла в Сергиевском районе Самарской области 26 сентября в 15.45. 69-летний водитель на автомобиле ВАЗ ехал по трассе М5 в сторону Уфы. При этом он слишком разогнался, настолько, что не заметил остановившийся на дороге грузовик с косметикой.

- В результате ДТП пострадал водитель машины ВАЗ 213100 , бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

За рулем фуры сидел 34-летний водитель, он остановился по правилам. В обстоятельствах аварии будут разбираться правоохранительные органы. Они уже после изучения всех деталей вынесут процессуальное решение.