Пьяная 17-летняя девушка под Самарой устроила ночные гонки с последствиями

ДТП случилось ранним утром

В Сергиевском районе около 4 часов ночи из кювета пришлось доставать пятерку с 17-летней гонщицей. Нетрезвая 17-летняя девушка решила показать свою удаль и - видимо после ночных посиделок с алкоголем и друзьями - прыгнула за руль пятерки и втопила педаль газа. Конечно же, у дамы не было прав и за рулем ей нечего было делать. Тем более, что девушка совершенно не осознавала ответственности при управлении транспортным средством.

Поездка закончилась в кювете: девушка слишком разогналась, алкоголь не дал адекватно оценить ситуацию, в итоге машина вылетела с дороги и перевернулась.

Сама горе-водитель не погибла - она получила телесные повреждения и ее доставили в больницу. ДТП случилось на трассе Кинель-Черкассы - Урал, ехала девушка по направлению к селу Кинель-Черкассы, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области. В деталях ДТП разберутся правоохранительные органы