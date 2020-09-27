В Самарской области лось автоледи до больницы довел

В Самаре лось испугал автолюбительницу

В Самарской области около села Ташелка случилась авария с участием автомобиля и лося. Они встретились на автодороге Тольятти - Ташелка. За рулем DAEWOO MATIZ ехала 70-летняя женщина, она двигалась в сторону Тольятти. И в какой-то момент автолюбительница слишком сильно разогналась, а на дорогу в этот момент выскочил лось. Он перебегал проезжую часть, не заметив автомобиль, да и сама водитель отреагировать на него не успела.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области, сам лось остался невредим и самостоятельно убежал в лес с места ДТП, залечивать небольшие раны, если они появились. А вот водителю понадобилась помощь медиков - женщину осмотрела приехавшая бригада скорой помощи и доставила ее в больницу.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах, необходимо соблюдать скоростной режим.