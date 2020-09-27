В Самаре пока еще продолжают болеть, надо быть осторожными

Еще 110 человек заболели коронавирусом в Самарской области, такие данные опубликовал оперативный штаб 27 сентября 2020 года. За сутки также умер один человек. По числу заболевших в РФ регион находится за сутки на 13 месте. В предыдущие дни заболевало по 111 человек ежедневно, так что этот результат можно считать небольшим понижением.

При этом 45 человек выздоровели, их выписали с больничного. Но всем им придется потратить еще немало времени на восстановление.

Позже оперативный штаб по Самарской области опубликует точные данные о том, кто заболел, в каких районах и как их выявили. В предыдущие дни большая часть больных - это те кто болел ОРВИ и пневмонией. Чуть больше стали выявлять бессимптомных больных на профосмотрах.

Всего в Самарской области с начала пандемии заболели 11441 человек, выздоровели 8886.