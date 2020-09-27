В Самарской области мужчина упал с лодки и утонул

Мужчина утонул, когда упал с лодки

В Самарской области в Шигонском районе утонул мужчина. Это произошло в поселении Подвалье, на реке Чернавка. В самодельной деревянной лодке находились двое мужчин. В какой-то момент они не справились с управлением и лодка перевернулась. 40-летний мужчина выбрался на берег а вот 64-летний не смог доплыть до спасительной земли и утонул.

Неизвестно, что именно произошло на лодке, была ли между ее пассажирами ссора. Известно, что выбравшемуся на берег мужчине помощь медиков не понадобилась.

Тело погибшего извлекли из реки сотрудники полиции, всего на месте ЧП работали семь человек и три единицы техники, в том числе одно плавсредство для работы на воде. О ЧП сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.