Вспышка в Тольятти: как и где заболели коронавирусом еще 110 человек в Самарской области

Похолодало и люди начали болеть активнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области подробно рассказали, как и где заболели коронавирусом еще 110 человек в регионе по данны на 27 сентября 2020 года. Эти данные опубликованы в официальной группе оперштаба. По данным специалистов за последний день добавилось 110 новых заболевших. Интересно, что в этот раз в областной столице - чуть больше трети заболевших. А вот в Тольятти рост - в этот раз здесь нашли 19 больных, после того, как всю неделю было от 7 до 13. Всего сейчас здесь 1951 заболевший.

Семь человек подхватили коронавирус в Сызрани, 6 в Новокуйбышевске. Всего здесь 749 и 441 заболевший соответственно. Не радует Кинель-Черкасский район - здесь нашли еще пять пациентов с COVID, всего здесь 134 заболевших.

Больше всего пациентов среди тех, кто уже находился под наблюдением врачей с пневмонией и ОРВИ - 71 человека с коронавирусом нашли именно среди них. 23 человека найдены в круге контактных, это рекорд за неделю. 6 таких пациентов в Тольятти, 11 в Самаре. Еще 16 человек просто прошли профосмотр, у них даже не было симптомов заболевания.

Умерла за минувшие сутки одна женщина, у нее были болезни сердца. Погибшей минуло 83 года.

Почти 80% пациентов уже поправились - выписаны 8886 человек, еще 45 - только за последний день. За сутки провели 4354 тестов, всего же с начала пандемии в регионе заболели 11 441 человек.