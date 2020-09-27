Зима будет довольно теплой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предварительные прогнозы синоптиков обещают самарцам теплую зиму. По данным специалистов Приволжского УГМС средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы в январе, феврале и марте 2021 года. А вот в декабре температура будет около нормы.

Прогноз на отопительный период 2020/2021 опубликован на сайте Приволжского УГМС. Норма средней температуры на месяц в январе -11,6, в феврале -11,1. В целом синоптики ожидают, что зима будет более теплой, чем обычно. В прошлом году зима также не сразу порадовала настоящими холодами, впрочем, на Новый год было довольно морозно.

Когда выпадет первый снег, пока непонятно. Обычно это происходит в конце октября - начале ноября. А вот ложится снежный покров ближе к середине декабря. Также пока синоптики не готовы точно сказать, сколько осадков ожидается этой зимой.

А вот температура в октябре и ноябре будет около нормы. Напомним, что в ближайшие дни синоптики предрекают настоящее бабье летом с теплыми деньками и прохладными ночами.