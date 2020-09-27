Самарский регоператор прокомментировал информацию о завышенных тарифах для медиков

В Самаре объяснили, что происходит с тарифами на вывоз мусора для медиков

Директор самарского регоператора «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров прокомментировал решение арбитражного суда региона по обращению ФАС. Напомним, что здесь заявили: тарифы на вывоз бытовых отходов для медицинских организаций завышены в 12 раз. Представитель компании отметил, что регоператор тарифы не завышает, единственный спорный момент касается только медицинских клиник. Для юридических лиц расчет за вывоз ТКО зависит от общей площади учреждения, количества сотрудников и от годового количества посетителей - как у клиник. В целом же по его словам решение суда опровергает методику расчета, взятую из законодательных документов.

- Это беспрецедентное решение, он опровергает методику, которая заложена в 354 постановлении РФ. Мы полагаем, что мы изначально проводили расчет верно, ведь решение и предписание УФАС предлагает нам осуществлять расчет для потребителей с арифметической ошибкой, - считает Михаил Захаров.

Он подчеркнул, что в ГЖИ поддержали позицию регоператора - а ведь именно это ведомство осуществляет надзор за правильностью начисления коммунальных платежей.

- Если на основании решения данного самарского суда будут внесены какие-то изменения в действующее федеральное законодательство, то мы конечно ему подчинимся и будем считать по-другому, - дополнил представитель регоператора и заявил о намерении обжаловать это решение, пока оно не вступило в силу.

Напомним, что ФАС указывает, что при расчете стоимости нужно учитывать число посетителей за месяц, а не за предшествующий год в целом.