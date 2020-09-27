В Самаре хотят снести две стоянки для магистрали Центральная, их владелец против

В Самаре продолжают расчищать место под строительство магистрали

В Самаре для строительства магистрали Центральная хотят снести две автостоянки, расположенные в Кировском районе города. Одна из них находится на проспекте Кирова, вторая на пересечении улиц Карла Маркса и Алма-Атинской. Обе представляют собой огороженную территорию со сторожевыми будками, принадлежат ИП Александру Евлахову.

С исковым заявлением в суд обратился минтранс Самарской области. Самостоятельно владелец исполнять требования не пожелал. Тем временем, за снос автостоянок предлагают компенсацию по рыночной стоимости, в том числе и возмещение убытков из-за неисполнения обязательств перед клиентами.

Сейчас должна быть проведена судебная экспертиза, о ней ходатайствовал господин Евлахов. Но для этого в качестве третьих лиц к заседанию привлекут представителей Росреестра и службы картографии и госрегистрации. 13 октября состоится заседание по делу.

Напомним, что в Самаре ведется подготовка к строительству магистрали. Под снос попадают также некоторые гаражи.