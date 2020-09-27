Каждый день COVID: назван район Самарской области, где страшно без маски из дома выходить

В одном из районов заболевших находят каждый день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каком из районов Самарской области все не благополучно с коронавирусом. В Кинель-Черкасском районе на 27 сентября зафиксировано 134 заболевших. И пусть эта цифра не самая большая, но беспокойство вызывает неприятная тенденция: в течение последних трех дней здесь каждый день находят по пять зараженных коронавирусом.

24 сентября было 4 зараженных человека, до этого на протяжении двух дней - по три человека. С 11 сентября зараженных коронавирусом в этом районе находят каждый день, несмотря на то, что в первые месяцы этот район был одним из самых благополучных и долго держался. Первого зараженного здесь нашли только 2 июня.

Пока непонятно, что же случилось, что в Кинель-Черкасском районе так изменилась обстановка. Это крупный район, где расположены пищевые предприятия, нефтяные организации. Возможно, рост числа заболевших здесь - как и во многих других муниципальных образованиях - связан с летними отпусками и путешествиями.

Сейчас в регионе всего 11441 зараженных коронавирусом с начала пандемии. 5468 человек болело и болеет в Самаре, 1951 в Тольятти. Среди неблагополучных районов также Похвистневский - 116 человек, Красноярский - 138 человек, Сергиевский - 103 человека. Волжский и Ставропольский район одни из наиболее зараженных, но это объясняется их близостью к "столичным" городам.