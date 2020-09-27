"Ничего страшного": в минстрое объяснили трещины на Фрунзенском мосту

На Фрунзенском мосту нашли трещины. Фото: Алексей Елхимов

Житель Самары Алексей Елхимов поделился в социальных сетях фотографиями опор Фрунзенского моста, на которых отчетливо видны глубокие трещины. Горожане взволновались: неужели такой долгожданный мост может рухнуть? Что происходит? Допущены ошибки? А в курсе ли власти? В минстрое поспешили ответить и успокоили горожан: ничего страшного не происходит.

- Это усадочные трещины. Образовались при бетонировании вследствие разницы температур внутри массивного бетонного ядра ростверк и внешней «рубашки», - объяснили в минстрое.

В частности, стало известно, что вследствие большой массы ростверка его заливали в два этапа. Эти трещины не глубокие, а отверстия - это устройства для нагнетания ремсостава.

В министерстве объяснили, что дефекты не являются критическими и - самое главное - подрядчик уже приступил к устранению проблемы за свой счет.