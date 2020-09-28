В Самаре родители жестоко избитого пятиклассника помирились с его обидчиком

Пятиклассника избили на перемене в октябре прошлого года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Примирением сторон закончилась в Самаре история с жестоким избиением ученика пятого класса. Напомним, она произошла в октябре прошлого года. В школе № 166 на Безымянке от рук старшеклассника пострадал Даниил Г.

- Была перемена, Данил с ребятами из класса в салочки играл, рядом стояли у окна десятиклассники, ставили им подножки, - рассказывала вскоре после происшествия корреспонденту «КП-Самара» мама пострадавшего мальчика. - Один ребенок споткнулся, второй, мой Данилка упал и пнул в отместку взрослого парня. Тот озверел, схватил ребенка за шею, швырнул о стену, сын на ногах не удержался, и тот стал его ногами бить по лицу, по груди. Из носа кровь фонтаном, а все смеются.

В больнице имени В.Д. Середавина, со слов матери, у пятиклассника диагностировали сотрясение головного мозга, плюс у него был сломан нос.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре, после многочисленных проверок уголовное дело в итоге возбудили по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», после окончания расследования его направили в суд. В суде родители детей смогли договориться, и дело в итоге закрыли за примирением сторон.

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