МФК «Динамо-Самара» добился четвертой победы подряд на старте чемпионата страны

После четырех сыгранных матчей самарцы идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Фото: ассоциация мини-футбола России.

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» идет без потерь очков со старта чемпионата России. Во втором матче третьего тура волжане в «МТЛ Арене» обыграли «Ухту» 4:3. Голами у самарцев отметились Лялин (дубль), Заболонков и Котляров. Эта победа стала четвертой для «Динамо» в четырех матчах с начала сезона (игры второго тура с «Новой генерацией» перенесли).

- В первом тайме наша команда создала много голевых моментов. Мы повели в счете 2:0, и если бы забили третий и четвертый гол, то было бы все нормально. Но вместо того чтобы забивать самим, позволили это сделать сопернику. Дали шанс «Ухте» войти в игру, и они им воспользовались, сравняв счет. Если не реализуешь свои моменты, то тебя за это наказывают. Таков закон футбола. В любом случае мы добились в туре стопроцентного результата, с чем и поздравляю всех футболистов нашей команды, а также самарских болельщиков, чья поддержка очень нам помогла это сделать, - приводит слова наставника «Динамо-Самара» Максима Горбунова Ассоциация мини-футбола России.

После четырех сыгранных матчей самарцы идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Их опережает только «Тюмень», у которой на три очка и на одну игру больше.

Матчи четвертого тура волжане проведут в Норильске 10 и 11 октября против местного «Норникеля», который располагается на третьей строчке российской Суперлиги.