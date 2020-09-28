В полиции рассказали, кто виноват в лобовом столкновении двух иномарок на пр. Карла Маркса в Самаре

Обе иномарки сильно пострадали в ДТП, как и люди, сидевшие внутри Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 26 сентября на пр. Карла Маркса в Самаре лоб в лоб столкнулись две иномарки: Mitsubishi Eclipse и Chery. В результате в больницу с травмами различной степени тяжести увезли трех человек.

- ДТП произошло в 23.05, - уточнили в областном МВД. - По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Eclipse, который двигался по пр. Карла Маркса со стороны Ракитовского шоссе в направлении ул. Алма-Атинской, при выполнении обгона не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирался выехать, свободна.

В результате Mitsubishi Eclipse влетел прямо в автомобиль Chery, который ехал ему навстречу. В больницу попали три человека: 45-летний водитель Mitsubishi Eclips и его пассажир - женщина 45 лет, а также 36-летний водитель автомобиля Chery.

- Подушка безопасности сработала только у женщины-пассажира, а у водителя был не заводской руль, и подушки там не было, поэтому у него серьезные травмы, - говорят очевидцы аварии.

Все пострадавшие сейчас в больнице, полиция проводит проверку по факту ДТП.