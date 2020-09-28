Дырка на дырке: путепровод на пр. Кирова в Самаре нуждается в срочном ремонте

Самарец выложил в соцсети "свежие" фотографии путепровода на пр.Кирова. Фото: twitter.com/verqiz

Жители Самарской области выложили в интернет фотографии того, во что превратилась проезжая часть путепровода на пр. Кирова в Самаре. Картинка эта из серии «без слез не взглянешь»: дырка на дырке, причем каждая из них довольно глубокая, а возле трамвайных путей - так и вовсе огромные ямы.

Проезд через железнодорожные пути может больно ударить по транспорту - не всякий автомобиль переживет такую поездку. И скорость движения на этом участке, естественно, плавно приближается к минимальным возможным значениям.

«Доколе?» - вопрошают самарцы. «До следующего года» - отвечают им власти.

- В данный момент ведется разработка проектной документации. Рассмотрим возможность ремонта в 2021 году, - уточнили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары. - Также информируем, что участок включен в план аварийно-ямочного ремонта.

Правда, сроки проведения аварийно-ямочного ремонта пока не оговариваются, так что, как долго ли продлятся мучения автомобилистов, которые вынуждены ездить в этом месте, пока не ясно.