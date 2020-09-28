В Самарской области число подтвержденных случаев ковида перевалило за 11,5 тысяч

На втором месте по числу заболевших в регионе - Похвистневский район Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии составило 11 551, за сутки в регионе эта болезнь подтверждена у 110 человек.

- 50 из них - это жители Самары, - говорят в оперативном штабе. - Семеро живут в Похвистневском районе, шестеро - в Тольятти.

Еще 5 положительных тестов на COVID-19 получили жители Чапаевска, по 4 подобных случая зафиксировано в Новокуйбышевске, Безенчукском и Кинельском районах, по 3 - в Кинеле, Красноярском и Приволжском районах, по 2 - в Сызрани, Большеглушицком, Большечерниговском, Кошкинском, Нефтегорском и Шигонском районах. Плюс по одному ковидному пациенту прибавилось в Октябрьске, Отрадном, а также в Алексеевском, Борском, Волжском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Сергиевском и Хворостянском районах.

По-прежнему в большинстве случаев COVID-19 находят у пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии (72 факта). Также коронавирус подтвердился у 17 человек, которые ранее общались с ковидными больными. Еще у 21 пациента никаких признаков болезней не было, у них анализы брали при профилактическом обследовании.