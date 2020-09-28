Могилу Николая Щорса в Самаре взяли под охрану государства

Могила революционера Николая Щорса, расположенная на городском кладбище Самары, теперь будет под охраной государства. Соответствующий приказ за подписью врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филипенко был опубликован сегодня на сайте регионального правительства.

После того как соответствующие поправки будут внесены в учетную документацию, могила красноармейского комдива будет под тщательным наблюдением.

Николай Щорс во время Гражданской войны воевал на стороне Красной армии, в Самару приезжал в 1918 году - в то время он активно занимался формированием партизанских отрядов. Комдив был убит 30 августа 1919 года в Украине, но тело его привезли и захоронили в Самаре.

Интересно, что надгробную плиту с могилы революционера нашли в мае 2017 года во время замены бордюров на ул. Фрунзе, ее отправили сначала в спецхранилище, а позже по решению родственников Щорса передали на хранение в Музей боевой славы Самарского гарнизона.

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