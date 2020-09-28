Самарская область заняла 39 место в рейтинге регионов со здоровым образом жизни

В России выяснили, где живет больше всего почитателей ЗОЖ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рейтинге регионов России, жители которых сделали ЗОЖ целью своей жизни, Самарская область заняла 39 место из 85.

Рейтинг составляли специалисты портала "РИА-Новости", за основу брали цифры, опубликованные на сайтах гепрокуратуры, минспорта и Росстата. Выводы делали после анализа нескольких показателей: потребления табака и алкоголя в регионе, числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, смертности от отравлений алкоголем. Плюс смотрели, какая доля населения работает со вредными веществами, а также какой процент населения региона занимается спортом.

В итоге выяснилось: больше всего здоровый образ жизни популярен в Республике Дагестан, Республике Адыгее и Краснодарском крае. Менее всего ЗОЖ ценят в Еврейской автономной области.

Самарская область оказалась в "середнячках" и заняла 39 место. В 2018 году в этом же рейтинге наш регион был на 37 месте.