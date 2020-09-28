В Самаре мотоциклист въехал в грузовик дорожной службы

ДТП произошло в частном секторе на ул.Ново-Урицкой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 27 сентября столкнулись водитель мотоцикла и грузовик, принадлежащий компании, которая занимается ремонтом дорог по всей Самарской области. Предположительно, ПДД нарушил мотоциклист, который двигался по частному сектору в Железнодорожном районе Самары.

- ДТП произошло 27 сентября в 17.20, - говорят в областном МВД. - Мотоциклист ехал по ул. Ново-Урицкого со стороны ул. Речной в направлении ул. Авиационной и допустил столкновение с ГАЗ-3309, который двигался в попутном направлении.

В результате водитель грузовика не пострадал, а 48-летнего мотоциклиста бригада скорой помощи увезла в больницу. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

По факту ДТП в полиции начали проверку: они будут выяснять, действительно ли правила дорожного движения нарушил мотоциклист, была ли у него возможность избежать столкновения или в произошедшем есть доля вины водителя грузовика. Процессуальное решение по данному факту пока не принято.