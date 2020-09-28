Компания «Тольяттикаучук» помогает патрулировать городские леса в пожароопасный период

Специалисты ежедневно объезжают маршрут патрулирования протяженностью 30 км

В Самарской области все еще действует пожароопасный период. Риск возникновения пожаров в лесах велик, поэтому их постоянно патрулируют специалисты. Помогают им в этом и предприятия. Так, одной из первых, как и в прошлом году, откликнулась на призыв властей автограда о помощи компания «Тольяттикаучук».

В зоне ответственности предприятия — 31-34, 36, 43 и 44 участки лесного массива, расположенные между Центральным и Комсомольским районами Тольятти. Сотрудники 28-й пожарной части продолжают патрулирование, вверенных им участков леса, предупреждая возможные возгорания.

- Патрулирование происходит ежедневно, когда класс пожароопасности становится выше третьего. Наш сотрудник перед выездом на маршрут информирует об этом ЕДДС и объезжает вверенную территорию на автомобиле. В случае обнаружения возгорания он должен вызвать пожарный расчет 28-й пожарной части, а при встрече с людьми провести инструктаж поведения в лесу, четко обозначив все риски, - рассказал руководитель пожарно-спасательного формирования «Сервис-Безопасность» Вадим Медведев.

Патрулирование проводят на маршруте протяженностью 30 километров. За время объездов вверенной территории ни одного возгорания специалисты не зафиксировали.