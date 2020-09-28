Самарских предпринимателей приглашают на онлайн-марафон «Терминатор продаж»

Научиться продавать и презентовать свой проект, а также избегать главных ошибок при общении с клиентами и партнёрами самарским предпринимателям помогут на 4-х дневном интенсиве «Терминатор продаж». Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Онлайн-марафон ориентирован на:
- руководителей отделов продаж
- предпринимателей
- владельцев компаний
Программа марафона:
День 1. Структура эффективной продажи
— Скелет продаж, который должен знать каждый
— Топ-7 ошибок в продажах и как их избежать
— Какие ещё навыки нужно развивать, чтобы успешно заключать сделки.