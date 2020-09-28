Посылочки с сюрпризом: самарца будут судить за мошенничество на «Авито» и «Юле»

Решать судьбу афериста-рецидивиста будет Промышленный районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

Самарец пойдет под суд за аферы с использованием сайтов «Авито» и «Юла», всего ему вменяют 4 эпизода мошенничества.

- По версии следствия, в 2019 году он размещал на этих сайтах объявления о продаже комплектующих деталей к компьютерам, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в городской прокуратуре, где недавно утвердили обвинительное заключение по этому делу. - Покупатели переводили ему предоплату на банковскую карту. После этого продавец отправлял им посылки, в которые упаковывал не компьютерные комплектующие, а предметы, не представляющие материальной ценности.

Мошенника вычислили, оказалось, что ему 32 года и он нигде не работает. Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении 4 эпизодов мошенничества с ущербом на общую сумму более 19 тысяч рублей. При этом ранее он уже был судим за похожие аферы.

Уголовное дело передали для рассмотрения в Промышленный районный суд, мужчине грозит реальный срок.