В Самарской области в 2020 году по программе «Земский доктор» получат выплаты 70 врачей и 33 фельдшера

В больницы сел и малых городов губернии перебрались уже 751 врач и 61 фельдшер

Партия «Единая Россия» намерена до конца этого года заняться проработкой четырех вопросов: расширением программы «Земский доктор», принятием закона о гаражной амнистии, установкой пандусов возле подъездов без проведения общего собрания жителей и защитой материнского капитала. Эти и другие вопросы обсуждали на приеме граждан, который провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Так, было предложено расширить программу «Земский доктор». Сейчас она работает только в населенных пунктах до 50 тысяч человек. Есть инициатива сделать так, чтобы она распространялась и на более крупные поселения. Отметим, что в Самарской области «Земский доктор» работает с 2014 года.

- В центральные районные больницы и города с населением до 50 тысяч человек – в Кинель, Нефтегорск, Октябрьск, Отрадный и Похвистнево - приехал 751 врач, получивший по 1 млн рублей, и 61 фельдшер, получивший по 500 тысяч рублей. Они должны отработать в медицинской организации не менее 5 лет. В этом году выплаты получили 16 врачей и 6 фельдшеров, в планах выплатить деньги еще 70 врачам и 33 фельдшерам, - рассказала замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губдумы Марина Сидухина.

Что касается закона о гаражной амнистии, то партия намерена добиться его принятия до конца 2020 года. Сейчас без надлежащего оформления остается более 3,5 млн гаражей и земельных участков. При этом люди не виноваты в том, что у них нет нормальных документов. Дмитрий Медведев призвал сделать весь процесс оформления прав в упрощенной форме, без волокиты и бюрократии. Он отметил, что даст поручение фракции «Единая Россия» и Госдуме провести необходимую работу и принять этот законопроект как можно быстрее.