В Самаре работодателей просят отпустить на удаленку сотрудников 60+

Врачи в Самаре готовятся к возможному ухудшению ситуации

В Самарской области работодателей попросили отпустить на удаленную работу сотрудников старше 60 лет. Такое решение принял оперативный штаб Самарской области. Это необходимо для того, чтобы снизить риски для старшего поколения, представители которого переносят коронавирус наиболее плохо.

Напомним, что за последние сутки подтвердилось еще 110 случаев коронавируса в регионе. Всего с начала пандемии заболел 11 551 человек. Выздоровел 8931, а умерли 188 человек.

Напомним, что ранее в Москве и области власти сообщили о новых ограничительных мерах для людей 65+. Им, а также пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома, избегать лишних контактов. Никто не говорит о закрытии предприятий, но работодателям рекомендуют максимально перевести сотрудников на удаленную дистанционную работу.