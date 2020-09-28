Энергия развития:Куйбышевский НПЗ поддерживает социальную сферу родного района

Хочешь заниматься музыкой? Нефтепереработчики поддержат! Фото АО «КНПЗ»

Самара в последние годы преображается. Заметны изменения и в отдаленных от центра районах города. Особенно в Куйбышевском, где этому процессу активно помогает градообразующее предприятие – нефтеперерабатывающий завод. Заботясь об экологии, Куйбышевский НПЗ вкладывает весомые средства в модернизацию собственных мощностей, участвует в озеленении района. Способствует завод и оздоровлению социальной инфраструктуры, выделяя благотворительные средства на ремонт школ, детских садов и учреждений культуры, строительство спортивных площадок. В этом году крупные гранты от предприятия получили девять учреждений и общественных организаций. В том числе, средства на ремонт улицы Фасадной выделены администрации Куйбышевского района. Школа №140 с помощью нефтепереработчиков обзавелась современной спортивной площадкой, школа №129 получила средства на ремонт крыши и фасада, а здание музыкальной школы им. Чайковского покрасили - впервые со дня основания.