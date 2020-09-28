В 2019 году АВТОВАЗ продал в Беларусь более 16 тысяч машин марки LADA

Дмитрий Азаров принял участие в секции "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России" Фото: предоставлено пресс-службой

28 и 29 сентября проходит седьмой Форум регионов России и Белоруссии - и впервые в онлайн-формате. Объясняется это текущей эпидемиологической обстановкой. Предыдущие форумы приносили ощутимую сторону обеим сторонам: на них заключались сотни договоров стоимостью в миллиарды рублей.

Так, ранее Самарская область сумела благодаря форуму заключить соглашения с Гомельской и Могилевской областями. Часть официальных документов пока не подписана из-за пандемии, но это не мешает региону надеяться заключить новые соглашения.

Глава региона Дмитрий Азаров предложил представителям Республики Беларусь вместе развивать IT-сферу, используя для этого в том числе технопарк «Жигулевская долина». Перспективы в совместной работе губернатор Самарской области видит и в двухстороннем производстве техники специального назначения, электротехнического, коммуникационного оборудования, а также в химической отрасли - в данном случае речь идет о производстве минеральных удобрений.

- По объему товарооборота с Беларусью мы всегда входим в десятку ведущих регионов России, – подчеркнул Дмитрий Азаров. - Товарооборот между регионами двух стран по итогам прошлого года составил 424 млн долларов США – прирост 5%.

Из разных регионов Беларуси в Самарскую область везут как пищевые продукты, одежду и обувь, так и продукцию нефтехимии и машиностроения.

Так, в нашем регионе уже насчитывается около 600 белорусских автобусов, троллейбусов и трамваев. В этом году по Самаре ездит электробус, власти планируют закупку этого вида транспорта, а также зарядных станций для него.

Самарская область, в свою очередь, поставляет в Беларусь автомобили. По словам губернатора Самарской области, в прошлом году АВТОВАЗ продал в Беларусь более 16 тысяч машин марки LADA и занял первое место на белорусском рынке.

Наш регион хотел бы сотрудничать с белорусской компанией «КейДжи Импекс» при производстве электрических двигателей и инновационных трансмиссий для транспорта. Плюс Самарская область ожидает заказа от белорусского завода «БЕЛДЖИ» на производство автокомпонентом в нашем регионе.

Удастся ли претворить в жизнь все эти задумки и какие новые соглашения удастся подписать на седьмом Форуме регионов России и Белоруссии, станет известно позднее.