В Самаре школу закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Самаре детей проверяют перед входом

В Самарской области отправили на карантин 169 классов в 57 школах, 17 групп в детсадах и 16 - в 4 техникумах и колледжах. Об этом рассказали в министерстве образования региона. Также стало известно, что из-за ОРВИ сегодня на карантин закрыта полностью одна школа в регионе.

- В этот период ребята проходят обучение дистанционно. Как только эпидобстановка стабилизируется, уроки будут проходить в очном режиме, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Пока что в школах образовательный процесс по большей части проходит очно. С 1 сентября до конца года учеба организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Главная цель - минимизировать контакты между классами, поэтому за каждым коллективом закреплен отдельный кабинет, разделены входы и время прибытия учеников на занятия. А еще всем ребятам измеряют температуру.

При этом содержательная часть уроков остается неизменной, программу никто не упрощал и не менял. Родителей просят обращаться с любыми замечаниями по организации учебного процесса по телефону 8 (846) 333-50-01.