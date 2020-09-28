В Самаре для борьбы с корнавирусом моют не только руки, но и улицы

В Самаре дезинфицируют улицы

В Самаре продолжают бороться с коронавирусом мытьем улиц. Ежедневно машины с шампунем и хлорсодержащей жидкостью выезжают примерно на 60 улиц. Обработка ведется по кругу. Дезинфицируют асфальт, остановки, а также скверы, малые архитектурные формы в них, скамейки. Это делается для того, чтобы не допустить массовых заражений коронавирусом.

обрабатывают также 11 парков и набережную, также впостоянном режиме. Например, в понедельник продезинфицировали сквер "Родина", сквер у Зубчаниновского шоссе, по проспекту Ленина, площади Революции, на аллее Трудовой Славы.

В администрации города Самара расскахали, что средство безопасно для людей и животных, дезинфекцию проводят в щадящем режиме, чтобы не допустить вредного воздействия на деревья и растения.