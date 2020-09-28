В Самарской области начнут работать еще 10 бригад скорой помощи

Медиков снова мобилизуют

В Самарской области с 1 октября начнут работу дополнительно 10 бригад скорой помощи. На это пойдут в первую очередь средства, которые выделяет правительство области на фонд оплаты труда работников медучреждений.

- Минздрав, по нашей информации, уже подобрал людей для работы в бригадах. Поступление средств мы обеспечим, - отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В целом медики сейчас готовятся увеличивать коечный фонд - это связано с ростом заболеваемости внебольничной пневмонией. Напомним, что сейчас заболели 10551 человек с начала пандемии, только за последние сутки выявлено 110 зараженных коронавирусом. Все это требует мобилизации медицинских ресурсов.

Также на заседании штаба озвучили цифры по вакцинации. Прививку сделали уже 15,6% населения, использовано 80% доз вакцины, которые привезли в регион. Целевой показатель - 60% привитого населения.