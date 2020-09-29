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Тесты сделают всем: осенний призыв - 2020 в Самаре стартует 1 октября

Стало известно, как пройдет осенний призыв - 2020 в Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдет осенний призыв

В Самаре пройдет осенний призыв

В Самарской области стартует осенний призыв - 2020. Он начнется 1 октября. Временный штат администрации сборного пункта будет организован в Сызрани. Весь план мероприятий до декабря 2020 года утвердил губернатор Дмитрий Азаров.

Призыв будет проходить до 31 декабря 2020 года. 24-25 сентября пройдут методические сборы с председателями призывных комиссий. С 1 октября начнется медицинское освидетельствование. Всех призывников обязательно проверят на коронавирус.

Транспортные средства, в которых будущих солдат будут доставлять в пункт отправки в военные части, будут дезинфицировать. Торжественно к месту службы призывников проводят до 20 декабря.