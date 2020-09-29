Молодежь "Почты России" помогла самарскому приюту

Молодые почтовики помогли бездомным животным

Молодые активисты "Почты России" в Самаре помогли приюту "Участие". На свои деньги они закупили корма и средства ухода за животными и передали их в некоммерческую организацию. Приют "Участие" работает в городе уже с 2006 года, сейчас здесь содержатся более 300 собак и 50 кошек.

«Для проведения благотворительной акции мы связались с волонтерами приюта и сформировали список необходимых для животных товаров. За несколько недель мы собрали большое количество корма, товаров по уходу за животными, бытовой химии», – рассказал лидер Молодежного совета УФПС Самарской области Айдар Гапуров.

Работники приюта поблагодарили почтовиков за такие замечательные подарки, которые осенью особенно актуальны. Молодежный совет не в первый раз помогает животным и в дальнейшем активисты не намерены сворачивать с выбранного пути.