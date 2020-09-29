Депутаты рассказали, как ремонтируют дороги в Самарской области

В Самарской области дороги становятся лучше

В Самарской области как и по всей стране в этом году развернулся активный ремонт дорог в рамках национального проекта. Всего в этом году в нормативное состояние привели 105 объектов, их общая протяженность 304 километра. Из бюджета на эти цели выделили 9 млрд рублей.

На большинстве участков дорог ремонт уже полностью завершили, сейчас идет процедура ввода их в эксплуатацию.

- Таких результатов удалось достичь во многом благодаря контрактации дорожных объектов национального проекта. Вовремя были проведены все конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, - говорит региональный координатор партпроекта Единой России Алексей Степанов.

При этом в приоритете в этом году - ремонт региональных трасс, которые идут через населенные пункты региона. Здесь устанавливают опоры освещения, делают тротуары, светофоры, ограждения. При этом выбирая территории для обновления, прислушивались к голосам жителей.

Активисты партпроекта в России заботятся не только о ремонте дорог. Они занимаются и новыми транспортными отраслями, проводят опросы в регионах на тему изменений в транспортной сфере. И продолжат работать в этом направлении и в дальнейшем.