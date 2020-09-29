Крути педали, заводи мотор: в Самаре устроили "сердечный флешмоб"

Велосипедисты устроили флешмоб

В Самаре в день, посвященный здоровью сердца, устроили необычный флешмоб около "Самара Арены". Несколько десятков велосипедистов катались по маршруту в виде большого сердечка. Эта акция была призвана напомнить о необходимости профилактики сердечных заболеваний. Кстати, именно здоровый образ жизни и занятия спортом позволяют лучше всего позаботиться о самочувствии сердечной мышцы, которая должна работать как мотор.

- - Сейчас все больше людей ведут здоровый образ жизни, люди бегают по утрам на набережной и велоспорт - это один из тех видов спорта, который способствует развитию организма. Всемирный день сердца я бы хотел поблагодарить наших врачей, которые лечат наших людей, которые делают свое дело достойно, что люди возвращаются на беговую дорожку, на велосипед садятся, - поделился своим мнением президент федерации велоспорта Самарской области Александр Казмерчук.

Участниками акции стали спортсмены - ученики школы №7, врачи, активисты. Врач больницы имени Середавина Игорь Юрин поделился своими впечатлениями от флешмоба и посоветовал беречь свое здоровье:

- Самая главная профилактика – вести активный отдых жизни, активно двигаться, это будет важнейшей профилактикой, чтобы сердце работало долго и тщательно. Я знаю, что болезни сердца в Самарской области довольно распространены и сейчас активные меры по профилактике принимаются в рамках нацпроектов. Сейчас картину подпортил COVID. Мы приглашали сюда врачей-кардиологов, но сейчас они, к сожалению, все заняты. В нашей больнице медики занимаются спортом, у нас есть и волейбол, и футбольная команда, и стрельба, и на лыжах катаемся, у нас много медалей, кубков и заслуг, у нас много активных людей, которые любят спорт и физкультуру, - рассказал он.