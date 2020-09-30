«Самарагорэнергосбыт» продолжает совершенствовать работу колл-центра

В условиях распространения коронавирусной инфекции именно дистанционное решение вопросов потребителей является приоритетным для энергосбытовой компании Самары, а в связи с этим серьезно возросла и роль телефонных операторов компании.

Конкурсная комиссия СамГЭС проводила оценку работы телефонных операторов на основе прослушивания записей разговоров своих сотрудников с клиентами. Критериями оценки стали: вежливость, доброжелательность, клиентоориентированность, желание помочь, профессионализм, корректность и полнота предоставленной информации. В профессиональном конкурсе приняли участие все работники контакт – центра компании.

Лучшими в конкурсе «Голос СамГЭС» стали сотрудники, набравшие наибольшее количество баллов. Золотым голосом стала - Рыськина Ирина Геннадьевна , Серебряный голос «СамГЭС» – Лукашева Ирина Юрьевна. Третье место в конкурсе заняла Судакаева Мария Михайловна. Все победители конкурса награждены за клиентоориентированность дипломами и денежными премиями.

Эффективная работа телефонного оператора, его умение помочь клиенту получить ответ на вопрос – это больше, чем просто часть имиджа нашей энергокомпании. Если клиент получил нужную информацию или услугу от нас по телефону, то ему нет необходимости ехать в офис и подвергать в дороге риску свое здоровье. При этом телефонные операторы помогают и решать вопросы повышения платежной дисциплины, а это крайне важно для надежного функционирования городской энергоинфраструктуры», – отметил директор АО «Самарагорэнергосбыт» Ильнар Сулейманов.

Работа над повышением качества телефонного взаимодействия не единственная мера, которую в этом году предпринял гарантирующий поставщик Самары в интересах своих клиентов. В 2020 году для потребителей созданы новые виды дистанционных услуг: мобильное приложение для телефонов, разработан новый функционал присоединения к личному кабинету, внедрена возможность создания нескольких лицевых счетов в личном кабинете на сайте, упрощена процедура регистрации в Личном кабинете потребителя.