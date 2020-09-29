Виртуальный проект «Киноинклюзия с ЦРК «Художественный» продолжится в октябре 2020

Проект «Киноинклюзия с ЦРК «Художественный»» поможет людям с ограниченными возможностями по зрению и слуху познакомиться с лучшими произведениям российской современного и классического кинематографа с тифлокомментариями и субтитрами.

Организовали проект Агентство социокультурных технологий совместно с Самарской областной библиотекой для слепых в рамках Губернского общественного проекта «Культурное сердце России».

Посмотреть фильмы можно на интернет-ресурсе ЦРК «Художественный» в группе ВКонтакте - vk.com/crkhud. Для участия в проекте «Киноинклюзия» все желающие могут заполнить и направить заявку на электронный адрес kino-63@mail.ru. На указанные в заявке контакты участника проекта - из группы ЦРК «Художественный» направят информацию о проведении показа и ссылку на пост с фильмом.

Программа «Киноинклюзии» на октябрь 2020 года:

1 октября в 19.00 – музыкальная комедия «Мы из джаза», СССР, 1983, 12+, режиссер Карен Шахназаров.

Показ приурочен к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Картина стала лидером проката в СССР 1983 года – ее посмотрели 17,1 млн. зрителей. В фильме использованы исторические записи музыки 1920-х годов.

21 октября в 19.00 – киноэкранизация романа Гончарова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, 12+, режиссер Никита Михалков.

Показ приурочен к 75-летию Никиты Сергеевича Михалкова, советского и российского киноактера, кинорежиссера, сценариста и продюсера.