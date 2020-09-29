Опять полгорода перекроют! Названы улицы, которые отремонтируют в Самаре в 2021 году

Подрядчиков на 2021-й год определят до конца декабря. Фото: администрация Самары

Власти Самары озвучили предварительные планы по ремонту улиц на 2021 год. По данным мэрии, в следующем году в городе собираются обновить 46 участков улиц. Их будут ремонтировать как большими «картами» (более 100 погонных метров), так и комплексно.

Конкретный перечень самарских улиц, которые получат новую жизнь, пока находится в стадии формирования. Однако несколько дорожных объектов, которые будут отремонтированы, уже известны. Так, например, подрядчики продолжат преображать улицы Ленинскую и Арцыбушевскую в историческом центре Самары. Также в планах у городских властей старт комплексного ремонта проспекта Масленникова и прилегающих к дороге территорий, реконструкция ул. XXII Партсъезда и приведение в порядок улиц рядом с филиалом Третьяковской галереи – ее собираются открыть в 2021 году.

- Прежде, чем начнется ремонт, мы определяем перечень инженерных коммуникаций, которые приведут в порядок в 2021 году, - отметил первый замглавы Самары Владимир Василенко. - Это делается для того, чтобы после дорожных работ коммунальщикам не понадобилось вдруг менять трубу на проезжей части. Еще одна важная задача - провести торги заранее. Подрядчиков, которые будут работать в 2021 году, определим уже в 2020-м