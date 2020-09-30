В Самарской области большегруз протаранил вазовскую легковушку

По данным ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области во вторник, 29 сентября. Водитель большегруза МАН ехал по дороге «Кинель – Богатое – Борское» и не выбрал безопасную дистанцию до идущей впереди вазовской «четырнадцатой». В итоге МАН врезался в легковушку, когда та поворачивала налево, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 211440. Дежурный фельдшер областной станции скорой помощи оказал мужчинам медицинскую помощь на месте аварии, - отметили в главке.

Обоим пострадавшим рекомендовали лечиться дома. По данным ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку.