СГЭУ вместе с партнерами из Швейцарии будет исследовать логистику в России и Европе в условиях COVID-19

Фото: Shutterstock

Команда исследователей СГЭУ совместно с партнерами Высшей школой менеджмента АРК (г. Невшатель, Швейцария) победили в конкурсе заявок на гранты по инновационным образовательным проектам, финансируемым Университетом Женевы в рамках соглашения о научном и технологическом партнерстве между Швейцарией и Россией.

Проект Responding to COVID-19 Global Crisis – Best Practices for Supply Chain Management посвящен исследованию лучших практик в России и Европе в сфере логистики и управлении цепями поставок в условиях пандемии COVID-19.

Новое исследование станет продолжением уже реализованного совместного проекта «Умное управление цепями поставок». Работа ведется в рамках научного и академического сотрудничества между Высшей школой менеджмента АРК и Самарским государственным экономическим университетом по проекту «Smart Supply Chain».

- Наш университет активно сотрудничает с целым рядом ведущих мировых университетов, реализуя как совместные учебные программы, программы двух дипломов, так и совместные научные проекты, - отметил ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

Так, сейчас на финальном этапе реализации находится еще один совместный с Высшей школой менеджмента АРК исследовательский проект «Smart CityZens», финансируемый швейцарским фондом Movetia. Особенностью проекта является то, что задачи развития технологий «умного горда» решаются международными студенческими командами двух стран на основе систематизации лучших мировых практик.