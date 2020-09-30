С 1 октября в Самаре полиция начнет "оформлять" пассажиров без масок на лицах

Без маски в транспорт заходить запрещено Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 октября в Самаре еще более ужесточается масочный режим. Власти будут кооперироваться с полицейскими, которые имеют право составлять административные протоколы и штрафовать нарушителей масочного режима.

Отсутствие маски на лице в общественном транспорте квалифицировать будут по ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Для обычных граждан предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 50 тысяч рублей за повторное. Штрафы для ИП и ООО в разы больше и достигают полумиллиона рублей.

- Максимальное количество бригад для проверки задействовано в вечерние и утренние часы пик, - сообщил замруководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. - Пассажиры должны понимать: если в салоне люди не хотят надевать маски, мы вынуждены остановить даже трамвай.

Контроль за масочным режимом усилят и в магазинах, парикмахерских, ресторанах и кинотеатрах.

За прошедшие сутки в Самаре во время проверок 30 человек были высажены из общественного транспорта, потому что у них не было масок. А за прошедшую неделю по городу составили 19 актов на фирмы и предприятия, которые уличили в нарушении масочного режима. Всего в городе за это составлено около 260 протоколов на сумму примерно в 3 млн рублей.