На 22 Партсъезда в Самаре грузовик переехал пешехода

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/dtp_sam

Сегодня, 30 сентября в 13.40 в Самаре произошло страшное ДТП: под колеса МАЗа попал мужчина. Инцидент произошел в районе рынка "Норд", между двумя остановками: "Металлобаза" и "Завод Строммашина".

По данным облМВД, грузовик ехал по ул.22 Партсъезда в направлении Заводского шоссе, когда прямо перед ним вне зоны действия пешеходного перехода на проезжую часть вышел человек. Пешеход попал под колеса и скончался до приезда "Скорой помощи".

Мог ли водитель грузовика остановиться, видел ли он человека и кто виноват в произошедшем, предстоит выяснить полицейским во время проверки.

Между тем, самарцы, которые часто бывают в этом месте, просят установить там ограждения, потому что пешеходы постоянно переходят дорогу в неположенном месте, подвергая опасности не только себя, но и других.

- На этом перекрёстке подобные случаи происходят в среднем 1 раз в 2 недели. И сценарий всегда одинаковый. Там между светофорами 200 метров, но люди все равно идут между ними и прямо под фуры и грузовики так, что из кабины их при всем желании не видно! - негодует Алина Г.

Очевидцы ЧП поддерживают ее: нарушение ПДД со стороны пешеходов в этом месте, судя по всему - дело обычное:

- Пока там лежал мужчина, и стояли 3 машины ДПС, пешеходы, как стадо, шли и чуть ли не спотыкались об ноги погибшего, - пишет в соцсетях Светлана Д.

Сделают ли власти, сотрудники ГИБДД и обычные люди выводы из этого происшествия, покажет время.