В Самаре при столкновении такси и легковушки пострадала 11-летняя девочка

Водитель легковушки повернул на красный свет и столкнулся с такси. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на проспекте Металлургов произошло столкновение легкового автомобиля «Дэу Нексия» с такси «Рено Логан». В результате аварии пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в такси, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 30 сентября, в 13:40. По данным полиции, водитель «Дэу Нексии» повернул на красный сигнал светофора и столкнулся с такси.

В результате аварии пострадал 43-летний водитель такси и находившаяся в салоне автомобиля 11-летняя девочка. Пострадавшая госпитализирована, водитель отправлен на амбулаторное лечение.