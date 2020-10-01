В осенний призыв в Самарской области откроют центры для консультации призывников и их родителей

В Самарской области осенний призыв начинается 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультационно-правовые центры создаются в Самарской области в связи со стартом осенней призывной комиссии. Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры Самарского гарнизона.

В центрах призывникам и их родителям будут оказывать консультации по вопросам законности действий работников военкоматов и давать справочную информацию по всем вопросам, связанным с призывом на военную службу.

Центры будут работать в Самаре и Сызрани, а также в поселке Рощинский.

В Самарской области осенний призыв начинается 1 октября и продлится до 31 декабря текущего года. Всех призывников проверят на коронавирус, транспортные средства, на которых будут перевозить будущих солдат, продезинфицируют.