Сразу три бизнесмена из Самарской области попали в свежий список Forbes

Владелец холдинга «Новатэк» Леонид Михельсон Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне журнал Forbes обнародовал топ-200 богатых бизнесменов России. В этот рейтинг попали и три бизнесмена из Самарской области.

Так на третий строчке выпускник Куйбышевского инженерно-строительного института, владелец холдинга «Новатэк» Леонид Михельсон. Состояние 65-летнего бизнесмена в 2020 году оценили в 17100 млн долларов. К слову в минувшем году, он возглавлял рейтинг, тогда его финансы были больше – около 24 млрд долларов.

Первый бизнес Леонид Михельсон организовал в 1987 года, тогда он возглавлял «Куйбышевтрубопроводстрой», в 1991 году преобразовал трест в частное предприятие «Нова». Сейчас он владеет пакетом акций группы компаний «Новатэк» и «Сибур», которые разрабатывают газовые месторождения и добывают газ. Кстати, про Самару бизнесмен не забыл. Он финансирует волейбольный клуб «Нова» и галерею современного искусства «Виктория».

На 88 строчке топа партнер Леонида Михельсона, уроженец Самары, Леонид Симановский. Состояние 71-летнего бизнесмена Forbes оценивает в 1100 млн долларов.

Депутат Госдумы оказался на 88 месте в топе. Как рассказывает журналисты Forbes, с 1979 года Леонид Симановский работал заместителем управляющего трестом «Куйбышевтрубопроводстрой»,который возглавлял отец Леонида Михельсона, а с 1987 года и сам Михельсон. В 1991 году трест был акционирован и сменил название на СНП «Нова».

Сейчас Леониду Симановскому принадлежит 1,6% акций холдинга «Новатэк».

На 105-й строчке топа выпускник Тольяттинского политехнического института, владелец «Тольяттиазота» 51-летний Сергей Махлай. Состояние частного инвестора редакция Forbes оценила в 950 млн долларов.

Сергей Махлай возглавил «Тольяттиазота» вместо отца — основателя предприятия Владимира Махлая. Первые шаги в бизнесе делал в торговле недвижимостью, а также в американской компании по продажам оборудования для химической промышленности.